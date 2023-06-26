В СМИ сообщают о местонахождении Евгения Пригожина после мятежа ЧВК «Вагнер»

По некоторой информации, лидер группировки уже прибыл в Республику. Он был замечен в столице, но точное расположение, где Пригожин остановился, неизвестно. Согласно неподтвержденной информации, его выбор пал на отель Green City. Близкие к Пригожину люди обещали, что он даст свое первое интервью по прибытии в Белоруссию.

Согласно урегулированной ситуации с мятежом, была договоренность, что в России прекратят уголовное преследование лидера группировки. Вместе с ним в Республику должны были отправиться все подразделения. Чем же будут заниматься бойцы в Кремле – неизвестно.