В Смоленской области нашли расчлененное тело женщины, спрятанное в мусорке

Сотрудники компании по вывозу мусора сделали страшную находку в Вязьме. Подробности передает издание «Vse42.ru» со ссылкой на СК по Смоленской области.

Следователям удалось восстановить предварительную картину трагедии, случившейся с женщиной в смоленском городе. По их данным, после Нового года две женщины и двое мужчин употребляли алкогольные напитки в квартире. Когда гости ушли, между хозяином жилища и потерпевшей произошел конфликт. Он придушил женщину и избил до смерти, оставив в другой комнате. Душегуб осознал случившееся лишь на утро.

Агрессор убрал тело на балкон и продолжил возлияния, а спустя несколько дней придумал план: расчленил тело жертвы и выбросил в мусорный контейнер.

Части тела нашли работники компании по вывозу мусора и обратились в полицию. Та нашла подозреваемого и провела задержание. Теперь мужчина является фигурантом уголовного дела об убийстве.