В Смольном предупредили о 25-градусном морозе и продлили действие «желтого» уровня опасности

Власти Петербурга объявили о продлении действия «желтого» уровня погодной опасности в связи с аномально холодной погодой. Режим будет сохраняться в городе с вечера пятницы до середины утра воскресенья.

Как сообщили в Смольном, в ближайшие часы в северной столице ожидается существенное понижение температуры. Местами воздух может остыть до минус 20–25°C.

«По информации Росгидрометцентра на территории Петербурга с 23 часов 14 февраля до 11 часов 15 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже минус 20–25 градусов», — рассказали в Смольном.

Городские службы призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, учитывая погодные условия. Пешеходам рекомендуют одеваться теплее и по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе, чтобы не получить холодовые травмы.

