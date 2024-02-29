В СНБО заявили о невозможности заблокировать Telegram на Украине

Telegram не может быть заблокирован на Украине и данный вопрос не стоит на повестке дня. Соответствующее заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации при украинском СНБО Андрей Коваленко в своих официальных социальных сетях.

В своем посте Коваленко заявил о том, что запретить данный мессенджер на Украине невозможно и такого вопроса не стоит. Он заверил читателей, что знает о чем говорит.

Коваленко также заявил, что «проукраинские медиа выбили пророссийские каналы» в Telegram из информационного пространства Украины. Он подчеркнул, что это является важной составляющей для информационной безопасности украинского государства. Коваленко призвал продолжать ограничение пророссийских СМИ.

Он также посоветовал гражданам Украины не использовать платформу в личных целях и соблюдать правила в случаях, когда это все же приходится делать. Коваленко посоветовал украинцам читать только проверенные источники и не общаться в мессенджере.