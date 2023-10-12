В соборе Парижской Богоматери установят систему пожаротушения за два миллиона евро

В здании проложат более километра труб с увеличенным диаметром. В случае возникновения пожара они смогут подавать 600 тысяч литров воды в час. Объем резервуара с водой равен четверти олимпийского бассейна.

Верхнюю конструкцию собора оборудуют противопожарными перегородками.

Сотрудник компании Paris Water Николя Деливер отметил, что подобной системы нет ни в Париже, ни во всей Франции.

Мощный пожар начался в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 года. Его удалось потушить лишь спустя 15 часов. Полностью сгорели деревянная крыша и шпиль. Восстановить один из символов Франции рассчитывали за пять лет, но позже стало понятно, что за это срок удастся завершить лишь основные работы.