В тбилисском православном храме Цминда Самеба (другое название Собор Святой Троицы) водрузили житийную икону, на которой изображен председатель совнаркома СССР Иосиф Сталин. Об этом в воем аккаунте в соцсетях рассказал оппозиционный грузинский политик Гиорги Канделаки.

В подтверждении своих слов Канделаки выложил в соцсети X соответствующее видео, на котором можно лицезреть руководителя советского государства в одном из сюжетов клейма лика Господа.

Стоит отметить, что Иосиф сталин (Джугашвили) является выходцем из грузинского города Гори. Там ему установлены несколько памятников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал журналистов, где глава государства Владимир Путин встретит Рождество. Со слов представителя Кремля, президент вместе с семьями погибших бойцов СВО посетит в Ново-Огареве храме Спаса Нерукотворного Образа. Церковь находится на территории президентской резиденции.

Напомним, патриарх Кирилл начал Рождественскую литургию в Храме Христа Спасителя в Москве.