Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале предупредил россиян, что в ближайшие 10 дней не стоит планировать поездки на юг страны. По словам синоптика, там по-прежнему царит холодная и дождливая погода, которая задержалась в регионе еще с апреля.

Как отметил Шувалов, в Сочи сейчас значительно прохладнее, чем в Тюмени, Омске, Новосибирске и даже Сыктывкаре. Неблагоприятные погодные условия не собираются покидать ни Крым, ни Черноморское побережье Кавказа. Перелом в погоде, по его прогнозам, откладывается до середины июня.