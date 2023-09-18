В Сочи мужчину признали виновным в нарушении половой неприкосновенности дочери

Как пишет RT , мужчину также обвинили в незаконном обороте наркотических веществ. Информацией об этом поделились в СК по Краснодарскому краю.

Согласно сообщению ведомства, мужчина совершил особо тяжкие преступления в отношении дочери. Все собранные доказательства суд признал достаточными для того, чтобы вынести в отношении пятидесятилетнего местного жителя обвинительный приговор. Кроме эпизодов приставания к собственной дочери, мужчина также незаконно хранил наркотики в значительном размере.

Стоит отметить, что из-за продолжительности психотравмирующей ситуации, малолетняя девочка погибла несколько лет назад – в феврале 2020 года. Ее отец начал совершать насильственные действия сексуального характера еще в 2017 году. А наркотики, хранившиеся среди личных вещей фигуранта, были обнаружены во время осмотра его жилища.