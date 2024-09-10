В Сочи на фестиваль «КиноБраво» приедут кинематографисты из 20 стран

Представители двух десятков стран поучаствуют в деловой программе международного фестиваля «КиноБраво», который впервые состоится в Сочи на Красной поляне с 28 сентября по 4 октября. Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа».

Площадкой для события станет RED ARENA. За пять дней проведут десять тематических мероприятий, на них обсудят зрительское кино стран БРИКС, продвижение фильмов, авторских проектов, проведут деловую программу и многое другое.

Российский кинобизнес представят продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссеры Александр Войтинский, Олег Погодин, Алексей Попогребский, Александр Котт. Будут среди участников встречи и актеры: Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин.

«Ведущие представители киноиндустрии из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Сербии, Турции, Таиланда, Хорватии, Казахстана, Индии, ОАЭ, Кыргызстана, Малайзии, Узбекистана, Саудовской Аравии, Эфиопии, Словении обсудят дистрибуцию и маркетинг блокбастеров, уникальные локации и их возможности, образование, новые технологии и многое другое», — сообщает

Отметим, что в оргкомитет фестиваля вошли генпродюсер «КиноБраво» Елена Север, продюсеры Юрий Киселев и Дмитрий Мурин, программный директор Леонид Демченко, креативный продюсер Андрей Мерзликин. Председателем жюри «КиноБраво» стал опытный кинокритик Марко Мюллер.