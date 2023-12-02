В Сочи начали открываться городские пляжи после шторма

После сильного шторма, который нанес всей городской инфраструктуре заметный ущерб, все зимние пляжи были закрыты. Городские власти заверили, что их будут открывать, но постепенно, по мере устранения на них всех повреждений, а также уборки принесенного волнами мусора. И вот пляж «Маяк» был открыт для посетителей. Он стал первым из череды ему подобных.

Об этом сообщили РИА Новости. Следом за «Маяком» откроют еще 11 пляжей в Хостинском районе. Еще 24 общедоступных территорий введут в строй только ближе к середине декабря. Такое открытие подоспело очень вовремя, поскольку именно сегодня в Сочи прекратился многодневный дождь, небо разъяснилось, а температура воздуха уже с самого утра достигла 17 градусов. Это событие ярко показывает, что после сильного шторма Сочи возвращается к своей привычной жизни.