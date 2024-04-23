В Сочи обезумевший мужчина захватил самолет и угрожал взрывом

Москвич в Сочи угрожал взорвать самолет авиакомпании «Россия». Каким-то образом безумец проник на ВПП аэропорта. Об инциденте пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Mash.

31-летний мужчина из Москвы смог попасть на взлетно-посадочную полосу и добежать до аэробуса А320 компании «Россия». Он поднялся на борт судна и стал кричать, что все подожжет и взорвет. Он также грозил претворить свой план в реальность, если к нему кто-то подойдет.

При этом пассажиров на борту еще не было. Рейс должен был вылететь из Сочи в Санкт-Петербург в 16:25. Из-за инцидента вылет задержали на три часа, а неудавшегося «террориста» задержали и отправили на допрос.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуковский мужчина перебрался через забор к самолету, чтобы улететь к Ветлицкой.