В Сочи по решению суда переименовали речку с неблагозвучным названием

Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в государственный каталог географических названий наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

В 2020 году администрация Сочи приняла решение о переименовании реки. Были установлены новые дорожные указатели вместо прежних, возле которых обожали фотографироваться туристы. Однако вскоре все пришлось вернуть на место, так как новое название речки не было внесено в государственный каталог.

Название реки имеет абхазское происхождение. Она берет начало из родника у горы Сахарная Головка и впадает в Черное море.