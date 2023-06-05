В Сочи после смерти семилетней девочки под следствие попали мать и участковый
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
В Сочи после убийства семилетней девочки под следствие попали ее мать и местный участковый. Об этом рассказало РИА Новости.
По версии следствия, сожитель местной жительницы избил ее дочь ремнем, нанеся около 15 ударов по разным частям тела девочки. Мать, понимая, что ребенок не сможет самостоятельно обратиться в больницу, не стала оказывать помощь. В скорую помощь женщина обратилась лишь 2 июня, через пять дней после избиения, но спасти девочку уже не удалось.
Также сообщается, что соседи не раз обращались к участковому из-за детских криков в квартире, но он не принял никаких мер. Следователи выяснили, что участковый написал рапорт, в котором говорилось об отсутствии противоправных действий в отношении семилетней девочки.
В отношении 31-летней матери девочки и участкового возбуждены уголовные дела.