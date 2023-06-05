В Сочи после смерти семилетней девочки под следствие попали мать и участковый

В Сочи после убийства семилетней девочки под следствие попали ее мать и местный участковый. Об этом рассказало РИА Новости .

По версии следствия, сожитель местной жительницы избил ее дочь ремнем, нанеся около 15 ударов по разным частям тела девочки. Мать, понимая, что ребенок не сможет самостоятельно обратиться в больницу, не стала оказывать помощь. В скорую помощь женщина обратилась лишь 2 июня, через пять дней после избиения, но спасти девочку уже не удалось.

Также сообщается, что соседи не раз обращались к участковому из-за детских криков в квартире, но он не принял никаких мер. Следователи выяснили, что участковый написал рапорт, в котором говорилось об отсутствии противоправных действий в отношении семилетней девочки.

В отношении 31-летней матери девочки и участкового возбуждены уголовные дела.