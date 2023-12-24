В Сочи шквалистый ветел повредил ЛЭП и оставил без света более 10 тыс человек

Сразу в четырех крупных районах курортного Сочи хозяйничавший всю минувшую ночь сильный ветер повредил воздушные линии электропередач, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в настоящее время без электричества остаются свыше 10 тыс местных жителей.

«Сильный ветер в Сочи частично сорвал крышу дома и повалил более 60 деревьев», — добавили в МЧС.

Городские власти уже обратились к сочинцам, призвав их пересидеть капризы погоды и пока не выходить на улицу. В то же время местные жители во всю постят в соцсетях фото последствий разгула воздушной стихии.