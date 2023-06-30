В Сочи устроили поминки по «Тиндеру»

С сегодняшнего дня в России перестал работать онлайн-сервис знакомств Tinder, как и было анонсировано ранее.

Об уходе из России в начале мая объявил владелец приложения компания Match Group.

При попытке входа в Tinder приложение сообщает об ошибке. Также Tinder стал недоступен в Google Play и App Store в стране.

С юмором отметили прекращение работы приложения в Сочи. Молодые люди устроили перфоманс – поминки по популярному сервису. Одетые в траурную одежду они произносили прощальные речи.