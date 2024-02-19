В Софрино прошел прием жителей в формате «выездная Администрация»

Жители Софрино в Городском округе Пушкинский пообщались с представителями администрации и задали самые волнующие вопросы.

Прием посетили 19 жителей Софрино. Они смогли пообщаться с руководителями муниципальных учреждений, заместителями, представителями УК и ресурсоснабжающих компаний, а также депутатами фракции «Единой России». Все присутствующие лично смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.

Больше всего вопросов поступило о доступности транспорта и работе коммунальных служб. Также присутствующих граждан интересовала тема переселения из ветхого жилья.

В администрации округа отметили, что все обращения были взяты в работу.

Жителям также напомнили про грядущие выборы президента России, которые назначены на март 2024 года.