В Союзе потребителей РФ назвали невозвратные после покупки товары

Случаются ситуации, когда уже купленный товар необходимо вернуть. Причины могут быть самыми разными: брак изделия, несоответствующий размер или просто желание вернуть деньги. По словам председателя Союза потребителей РФ Петра Щелища, все споры между продавцом и покупателем в данных случаях регулируются ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в случае, если непродовольственный товар не подошел покупателю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, он имеет право вернуть его, заменив на аналогичный товар. При этом подобные действия по возврату не должны превышать срок две недели с момента его приобретения, а также возвращаемый продукт должен иметь товарный вид, фабричные ярлыки и товарный чек должны быть в наличии.

По мнению эксперта, исключения по возврату все же существуют. Так, имеется целый перечень невозвратных товаров, которые утверждены кабмином России, включающий в себя медицинские изделия, средства личной гигиены, товары парфюмерии и косметики, швейные и трикотажные изделия, товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты, мебельные гарнитуры бытового назначения, драгоценные металлы и т.д.

Он отметил, что в плане онлайн-покупок права потребителей гораздо шире, поскольку потребитель вправе вернуть абсолютно любой товар, приобретенный им на маркетплейсах, так как приведенный выше перечень невозвратных товаров в отношении данных площадок не действует. Однако возврат можно осуществить в течение одной недели с момента приобретения.