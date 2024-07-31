В Солнечногорске в рамках проекта «Наставник Z» состоялась встреча молодежи с ветераном СВО

Молодежь Солнечногорска встретилась с ветераном специальной военной операции Александром Воронковым в рамках проекта «Наставник Z». Данная встреча была организована солнечногорским отделением «Молодой Гвардии» и «Боевого братства» при содействии Молодежного центра «Возрождение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали активные молодые люди округа. В их числе — курсанты военно-патриотического отряда «Виктория», участники трудового отряда «Чистогорье» и молодогвардейцы. Ребята из первых уст услышали рассказы о военной жизни.

«Встречи с нашими героями позволяют молодежи по-особому прочувствовать, за что сражаются наши военнослужащие на передовой, как они защищают нас и отстаивают интересы нашей Родины. Это понимание ситуации помогает им выработать четкую гражданскую позицию», — отметил руководитель солнечногорского отделения «Молодой Гвардии» Евгений Кузнецов.

Ребята узнали, что сразу после начала СВО Александр Воронков принял мужественное решение отправится на фронт и прибыл в военкомат. На тот момент добровольцев не брали, и Александр, собрав вещи, поехал самостоятельно. 27 февраля он попал на Мариупольское направление и в первых числах марта оказался на передовой, участвовал в освобождении Мариуполя и на направлении Сватово-Кременное. После рассказа молодые люди задали герою интересующие их вопросы.