«В соответствии с задачей, поставленной Путиным»: выяснилось, как Россия победит кадровый голод в фармацевтике

Как подмечают многие эксперты, фармацевтическая отрасль России столкнулась с кадровым голодом. В условиях санкций эта проблема является достаточно важной, а потому решать ее необходимо как можно скорее.

Сергей Вострухов, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики, рассказал о трудностях, с которыми столкнулась отрасль, а также назвал методы их преодоления.

«В этой сфере дефицит специалистов наблюдался всегда: фармацевтические производства нуждаются в уникальных кадрах — технологах, разработчиках, специалистах контроля и обеспечения качества. Основной проблемой остается то, что программы обучения не отвечают современному состоянию науки и технологий и не позволяют выпускнику приступить к работе без дополнительной стажировки или специализированного обучения», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Предприятия сейчас, отметил эксперт, самостоятельно решают кадровую проблему, разрабатывая и запуская корректировку программ образования под нужды отрасли на региональном уровне, организуя стажировку и обучение выпускников по заказу производственных площадок.

«В соответствии с задачей по обеспечению кадрового суверенитета, поставленной президентом Владимиром Путиным, работа должна вестись системно и в том числе на государственном уровне. При этом будут выполняться и задачи по подготовке специалистов, и комплекс мер по повышению престижа рабочих профессий. В полной мере это коснется и указанной сферы: господдержкой будут пользоваться программы целевой подготовки студентов для заводов и предприятий, меры удержания специалистов», — сообщил Вострухов.

В ближайшее время, добавил собеседник, рабочая группа федерального проекта «Единой России» «Выбирай Свое» приступит к разработке общегосударственных кадровых стандартов. Изменения, которые будут внесены в законодательную базу, а также целевые программы подготовки, совмещенные с практикой на фармацевтических заводах и в лабораториях контроля качества, решат проблему кадрового голода и изменят само наполнение программ подготовки в соответствии с современными требованиями, сблизят уровень подготовки молодого специалиста с запросами работодателей.

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