Первый аналог особого зарубежного лекарства для диабетиков появился в России

После начала СВО многие зарубежные компании ушли из РФ, и фармацевтические не стали исключением. В 2024 году в РФ больше не будут поставляться единственные препараты для диабетиков с семаглутидом: таблетки «Ребелсас» и «Оземпик» в инъекционной форме.

Поскольку необходимость в них не пропала, российская фармкомпания выпустила собственный аналог «Оземпика» — «Семавик»*.

Как сообщили нам в пресс-службе компании, на днях его клинические исследования были завершены, препарат на днях получил регистрационное удостоверение. Уже в ноябре он будет доступен в аптеках и отпускаться будет по рецепту.

Отмечается, что основное назначение препарата — лечение сахарного диабета второго типа. Но в состав лекарства входит семаглутид — вещество, которое стимулирует секрецию инсулина, способствует уменьшению уровня глюкозы в крови, ввиду чего происходит снижение аппетита и похудение.

В 2021 году семаглутид, входящий в состав «Семавика», был одобрен FDA для контроля веса у взрослых с ожирением или избыточной массой тела.

«Сегодня многие в нашей стране нуждаются в медикаментах с семаглутидом, поэтому вынуждены либо переходить на менее эффективные средства из группы «глутидов», либо покупать препараты через неофициальные каналы продаж со значительной наценкой и без гарантии качества. Выпуск препарата «Семавик» в России позволит изменить эту ситуацию», — рассказал Петр Родионов, генеральный директор компании-производителя в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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