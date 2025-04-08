В соревнованиях «Школа безопасности» в Городском округе Пушкинский приняли участие 16 команд

Мероприятие состоялось на базе «Образовательного комплекса № 3». Участниками соревнований стали 16 команд. Ребятам предстояло пройти восемь этапов испытаний: комплексное силовое упражнение, полосу препятствий, демонстрацию ориентирования, оказание первой помощи, комбинированную пожарную эстафету, конкурс узлов, веревочную полосу и кроссовую подготовку.

Победителем соревнований стала команда Образовательного комплекса № 8 г. Пушкино. Второе место заняла команда школьников из пушкинского Образовательного комплекса № 3, третье — участники из Центра образования № 2 Красноармейска. Теперь победителям предстоит показать свои таланты на областном этапе мероприятия, который запланирован на 18—24 мая.

«Соревнования «Школа безопасности» проводятся ежегодно с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, а также получения ими практических навыков и умений», — отметили специалисты Методического центра г.о. Пушкинский.

Кроме того, мероприятие ориентировано на улучшение физической подготовки молодого поколения и расширение кругозора. Полученные навыки и знания могут пригодиться им в случае форс-мажорной ситуации.