В соседней республике 14 служебных автомобилей простаивали два года без дела

В Белоруссии выявили факты длительного простоя служебного автотранспорта, пишет журнал Motor. 14 автомобилей, включая четыре новых Geely Emgrand 2020 года выпуска, не использовались в Гомельской области в течение двух лет. Некоторые машины простаивали от двух до трех лет.

Отмечается, что причина простоя связана с изменением системы обслуживания райисполкомов. С октября 2023 года их транспортное обслуживание начала осуществлять специализированная организация, имеющая собственный автопарк. В результате служебные автомобили местных органов власти оказались невостребованными.

Местные власти приняли решение передать простаивающие машины другим организациям. В их число вошли коммунальные и сельскохозяйственные предприятия.

