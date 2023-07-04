В сосудистом центре Тульской области пациентам установили почти 450 стентов с начала года

Согласно статистике, составленной региональным министерством здравоохранения, в 2023 году врачам сосудистого центра на базе Ваныкинской больницы удалось провести более 800 исследований сосудов и сердца, как пишут Тульские известия .

Стоит отметить, что данный центр начал свою работу еще пару лет назад. Сюда попадают люди с заболеваниями и проблемами сердца и сосудов, включая инсульты и инфаркты. Работают сразу три отделения центра, в одно из которых скорая помощь может доставить пациента.

Врачи не только проверяют общее состояние сосудов, но и удаляют тромбы, если требуется, а также укрепляют и расширяют стенки сосудов. Такая процедура называется стентированием. Она занимает даже меньше одного часа. А всего, вместе с этим центром, в Тульской области работают еще два.

Также, как сообщает Анна Деметьева, уже через неделю-две пациент готов к выписке. Она заведует региональным сосудистым центром, так что знает, о чем говорит.