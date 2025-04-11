В Соцфонде назвали категории россиян, имеющих право на досрочную пенсию

Согласно информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на Социальный фонд России, женщины, которые родили и воспитали трех и более детей до достижения ими восьмилетнего возраста и имеют страховой стаж не менее 15 лет, могут выйти на пенсию раньше положенного срока.

В соответствии с законодательством, женщины, которые родили трех и более детей, имеют право выйти на пенсию раньше. Так, если у женщины трое детей, она может выйти на пенсию в 57 лет, если четверо — в 56 лет, а если пятеро и более — в 50 лет.

Женщины, которые родили двух и более детей, имеют страховой стаж не менее 20 лет и отработали не менее 12 лет на Крайнем Севере или 17 лет в районах, приравненных к нему, могут выйти на пенсию в 50-летнем возрасте.

Родители детей с инвалидностью, которые воспитывали их до достижения ими восьмилетнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию: мужчины — в 55 лет при стаже работы более 20 лет, женщины — в 50 лет при стаже работы более 15 лет.

Лица, получившие инвалидность вследствие военной травмы, могут оформить пенсию досрочно: мужчины — в 55 лет при наличии трудового стажа не менее 25 лет, женщины — в 50 лет при наличии трудового стажа от 20 лет.

Ранее сообщалось о том, над чем нужно поработать для появления единой карты пенсионера.