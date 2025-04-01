В Минтруде рассказали, над чем нужно поработать для появления единой карты пенсионера

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал в интервью ТАСС предложение депутата Государственной думы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о создании единой социальной карты для пенсионеров по всей стране.

Ранее Миронов рассказал о планах по разработке и внедрению универсального социального идентификатора для пожилых людей.

По словам главы Минтруда РФ, реализация этой инициативы потребует значительных изменений в социальном законодательстве.

«То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны», — отметил Котяков.

В качестве примера Котяков упомянул уже существующий в России аналог такой карты — удостоверение многодетных родителей. Российские семьи с тремя и более детьми имеют специальный QR-код, который позволяет им получать льготы по всей территории страны.

По слова главы ведомства, реализация предложения о единой карте может привести к перекрестному финансированию между регионами. Для некоторых субъектов это может вызвать значительные потери доходов, поэтому необходимо тщательно проанализировать все финансовые последствия.

Котяков подчеркнул, что для успешной реализации этой инициативы потребуется масштабная работа, включая согласование с органами исполнительной власти и субъектами РФ.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что в России могут пересмотреть подходы к индексации пенсий.