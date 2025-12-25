В социальных сетях опубликовали последнее видео с Верой Алентовой

В социальных сетях распространилась видеозапись, которая, как считается, стала последней прижизненной съемкой народной артистки РФ Веры Алентовой. На кадрах запечатлено, как актриса входит в здание Московского академического театра им. Вл. Маяковского.

В этот день в театре проходила траурная церемония — прощание с ушедшим из жизни актером Анатолием Лобоцким. Именно во время этого мероприятия, по имеющейся информации, Вере Алентовой стало плохо. Спустя несколько часов после посещения театра легендарной актрисы не стало.

Обнародованная запись приобретает особую пронзительность, становясь документальным свидетельством последних часов жизни выдающейся артистки. Вера Алентова, известная миллионам зрителей по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Вас ожидает гражданка Никанорова» и многим другим, до последнего дня оставалась верна своему призванию и коллегам по цеху, придя проститься со своим товарищем по сцене.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда.