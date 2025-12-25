Названа возможная причина смерти Веры Алентовой

Предварительной причиной смерти народной артистки РФ Веры Алентовой стал острый инфаркт миокарда, сообщила «РГ» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

В четверг, 25 декабря, актриса пришла проститься с коллегой, актером Анатолием Лобоцким, которого не стало 20 декабря. Церемония прощания проходила в Театре им. В. Маяковского в Москве.

Как утверждают источники, перед гробом Лобоцкого артистке резко стало плохо. Там же она потеряла сознание.

На кадрах, распространившихся в СМИ, видно, как Алентову выносят на носилках из здания театра. Как пишет Mash, специалисты скорой медицинской помощи на месте зафиксировали у артистки остановку сердца и начали проводить реанимационные действия.

Несмотря на усилия врачей, которые продолжались и во время поездки в больницу, и в реанимационном отделении Городской клинической больницы №1, спасти Алентову не удалось.

По данным источников, в последние несколько месяцев актриса страдала от обострения гипертонической болезни сердца. Несмотря на проблемы со здоровьем она продолжала выходить на сцену родного Театра им. А.С. Пушкина.

