В соцсети Х появился авторизированный аккаунт Гитлера

В Х зарегистрирован аккаунт, принадлежащий германскому нацисту Адольфу Гитлеру. Как сообщают специализированные издания, учетная запись, созданная от имени фюрера нацистской Германии, прошла проверку и теперь имеет голубую галочку.

В сообщении утверждается, что он намерен «вернуть Германии былое величие», а Илона Маска представили как «нашего официального представителя» от имени «Гитлера».

По имеющимся данным, учетная запись была удалена. Причиной верификации послужило то, что ранее она принадлежала президенту Германии Штайнмайеру, но была взломана.

Ранее сообщалось, что общественники призвали закрыть въезд в РФ американскому музыканту Канье Уэсту за восхваление Гитлера.