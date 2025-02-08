SHOT: общественники призвали закрыть въезд в РФ Канье Уэсту за восхваление Гитлера

В России потребовали запретить въезд Канье Уэсту и объявить его персоной нон грата. Причиной послужило его заявление о том, что он является нацистом. Об этом передает SHOT со ссылкой на участников движения «Ветераны России».

Накануне в социальной сети X (бывший Twitter) американский исполнитель опубликовал ряд сообщений, в которых сделал неожиданные заявления. В частности, он написал, что считает себя нацистом и испытывает симпатию к Адольфу Гитлеру. Также он негативно высказался об Илоне Маске, евреях и белых людях, которых он назвал расистами.

«Внимание на посты Канье обратили участники движения „Ветераны России“. По информации SHOT, они обратились в МИД РФ с требованием закрыть Уэсту въезд в нашу страну, а также объявить его персоной нон грата. Активисты считают, что такие заявления американского музыканта подпадают под статью 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма“, — приводится в публикации.

Представители гражданского общества считают, что артистам с такими взглядами не место в России, и предлагают ограничить им въезд в страну.

Кстати, в последний раз Канье Уэст посетил Россию 30 июня прошлого года. Он приехал на празднование 40-летия своего друга Георгия Рубчинского. Тот организовал торжество в люксовом ресторане «Белуга», который находится напротив Красной площади.