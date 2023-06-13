В соцсетях назвали три причины, почему Шипенко не явился на награждение в Кремле

В прошедший День России Владимир Путин награждал лауреатов Государственной премии. Чтобы ее получить, в Кремль явились ранее приглашенные гости церемонии, среди которых был и Клим Шипенко. Но он так и не пришел, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Эта ситуация породила множество версий, а три из них стали наиболее популярными. Ведь чтобы упустить честь быть приглашенным на награждение такой премии, нужна очень веская причина.

Так, судя по обсуждениям в интернете, Клим Шипенко якобы хотел избежать санкций Запада, которые были бы неизбежны, получив он эту премию. Другая версия заключается в том, что свое приглашение он отдал Софии Эрнст, которая со слезами на глазах снимала вручение.

Третья выдвинутая причина – вероятная болезнь, из-за которой Шипенко не допущен к контакту с Владимиром Путиным.