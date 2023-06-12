В соцсетях опубликовали фото с места в Новой Москве, где был убит депутат из Югры

Депутат из Ханты-Мансийского автономного округа был жестоко убит в Новой Москве. Фотографии, запечатлевшие место происшествия, просочились в интернет. Об этом пишет издание «Инфореактор»

Следственный комитет предоставил данные, по которым стало ясно, что произошел конфликт между пострадавшим и подсобным рабочим. Последний ударил депутата ХМАО ножом. Его тело было обнаружено в подвале одного из частных домов, где убийца спрятал чиновника во избежание наказания за содеянное.

Однако он – не единственная жертва вооруженного мужчины, но лишь одна погибшая. Все дело в том, что крики депутата услышала его жена, после чего пришла на место преступления, не подозревая, что также получит колото-резаные ранения. Но она все-таки выжила.