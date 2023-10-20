В соцсетях поделились действенным способом защитить обувь от грязи

Как пишет издание «Утро.ру» , поверхность ботинок нужно смазать всего лишь одним домашним средством, которое найдется у каждого на кухне.

С наступлением осени непогода все больше дает о себе знать. На улицах становится все грязнее, из-за чего страдает и сама обувь. Конечно, это не только портит настроение, но и внешний вид ботинок. Однако есть бюджетный ингредиент, который не позволит обуви испачкаться в течение двух недель.

Но перед нанесением нужно тщательно ее отмыть, а затем – начисто высушить и протереть. Далее на помощь приходит ватный диск и… Обычное растительное масло.

В одном из роликов, опубликованных в социальных сетях, посоветовали смазывать таким образом поверхность обуви, но не втирать средство. В этом случае образовавшаяся защитная пленка дольше сохранит первоначальный вид ботинок в период осени.