В соцсетях появился ролик с места взрыва на месторождении нефти в ХМАО
Фото: [unsplash.com]
Причины данного инцидента могут быть разными, однако, очевидно одно – он произошел, а в его результате есть один пострадавший. Об этом пишет URA.RU.
Стало известно, что на Камынском месторождении нефти в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) произошел взрыв. Его очевидцы с помощью телефонов засняли пожар, после чего оперативно выложили ролик в местный паблик.
Автор ролика прокомментировал увиденное своими глазами. В тот момент он проезжал по дороге Лянтор-Нижнесортымский, откуда было прекрасно видно пламя и черный дым.
«Долбануть нереально же может… Вон скорая, обгорел пацанчик», — сказано в ролике.
Пресс-служба УМВД Югры сообщила, что там произошел хлопок. В результате инцидента пострадал один человек. Следком занимается расследованием всех обстоятельств.