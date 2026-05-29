В соцсетях завирусилось видео со священником, едва не утонувшим при попытке раздвинуть море как Моисей

В соцсетях завирусилось видео, на котором ганский «пророк» Эванс Эшун, известный как Эбо Ноа, пытается повторить библейское чудо Моисея и раздвинуть морские воды. Демонстрация «божественной силы» едва не закончилась трагедией — мощная волна сбила проповедника с ног и едва не унесла в океан.

Чудо, которое не случилось

Кадры, которые начали расходиться по сети с 24 мая 2026 года, запечатлели пророка Эбо Ноа в белых одеждах с посохом в руке. Окруженный последователями, читающими молитвы, он подошел к кромке океана и воздел руки к небу, намереваясь отдать волнам приказ расступиться. В какой-то момент «пророк» смело направился прямо в набегающие волны, но величие момента длилось недолго.

Огромная волна тут же сбила его с ног. Как только Эбо Ноа рухнул в воду, он в панике бросился бежать, спасая свою жизнь, а не свою паству. Свидетели происшествия утверждают, что в результате удара о камни или падения мужчина получил серьезную травму руки — предположительно, перелом.

Позже Эбо Ноа вновь появился на публике, однако никак не комментировал ни сам инцидент, ни травму.

Кто такой Эбо Ноа

Пророк Эбо Ноа — личность в Гане широко известная и крайне скандальная. Его настоящий приходской «подвиг» — строительство ковчега. В 2025 году он предсказал конец света, заявив, что 25 декабря 2025 года на Землю обрушится Всемирный потоп, который продлится три года. По его словам, именно он был избран спасти «по две твари» и верующих на построенных им десяти лодках-ковчегах.

На борт этих судов действительно грузили животных: кур, свиней и даже кошек. Многие ганцы восприняли пророчество в штыки, указывая Эбо Ноа на библейский стих из книги Бытие (9:11), где Бог обещает больше никогда не уничтожать Землю потопом.

Когда предсказанный им день не принес апокалипсиса, пророк нашел, как выкрутиться из ситуации. Он заявил, что сумел «договориться с Богом», чтобы тот отсрочил конец света. Долго наслаждаться свободой ему, впрочем, не дали. За сеяние паники 31 декабря 2025 года Эбо Ноа был арестован полицией, а суд отправил его на принудительную психиатрическую экспертизу. Лишь недавно он оказался на свободе и быстро вернулся к своим «чудесам».

Реакция в Сети

Неудачная попытка «урезонить» океан вызвала бурю насмешек в социальных сетях. Пользователи тут же переименовали его в «Бюджетного Моисея». Комментаторы пишут: «Море не уважает пророчества, хале!», а также «Сэр, вы — создатель скитов, а не чудотворец» и «Наверное, Бог забыл включить Wi-Fi, чтобы принять команду на раздвижение».