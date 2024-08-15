В совещании подмосковных отделений Движения Первых участвовал Павловский Посад

Участники мероприятия делились опытом работы, который показал положительный результат в их округе.

«Мы все собрались, чтобы обсудить ключевые аспекты своей трудовой деятельности, поставить цели и расписать задачи, скорректировали рабочие планы», — отметил Андрей Афанасьев

Участники обсуждали сложные вопросы в работе, с которыми ранее сталкивались лично. Спикеры рассказывали, какие методы позволили им решить актуальные проблемы. В ходе дискуссии каждый мог высказать мнение и предложить альтернативный способ. Всестороннее обсуждение способствует выработке общей стратегии.

Залог успешной работы любой организации — мотивация участников. Этой теме уделили приоритетное внимание в ходе совещания.

«Завершая совещание, мы с коллегами акцентировали внимание на том, что продолжение активного диалога между председателями станет основой для продуктивного сотрудничества в будущем», — отметил Андрей Валентинович.

В рамках проекта «Движение первых» в Павлово-Посадском городском округе проводят ряд мероприятий, направленных на патриотическое развитие молодого поколения.