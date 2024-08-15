В совещании подмосковных отделений Движения Первых участвовал Павловский Посад
Фото: [Андрей Афанасьев]
В совещании председателей местных отделений Движения Первых 13-ти округов Московской области принял участие председатель местного отделения Движения первых Павлово-Посадского городского округа Андрей Афанасьев.
Участники мероприятия делились опытом работы, который показал положительный результат в их округе.
«Мы все собрались, чтобы обсудить ключевые аспекты своей трудовой деятельности, поставить цели и расписать задачи, скорректировали рабочие планы», — отметил Андрей Афанасьев
Участники обсуждали сложные вопросы в работе, с которыми ранее сталкивались лично. Спикеры рассказывали, какие методы позволили им решить актуальные проблемы. В ходе дискуссии каждый мог высказать мнение и предложить альтернативный способ. Всестороннее обсуждение способствует выработке общей стратегии.
Залог успешной работы любой организации — мотивация участников. Этой теме уделили приоритетное внимание в ходе совещания.
«Завершая совещание, мы с коллегами акцентировали внимание на том, что продолжение активного диалога между председателями станет основой для продуктивного сотрудничества в будущем», — отметил Андрей Валентинович.
В рамках проекта «Движение первых» в Павлово-Посадском городском округе проводят ряд мероприятий, направленных на патриотическое развитие молодого поколения.