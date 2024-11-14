В Совете по правам человека оценили предложение о росте помощи мигрантам в России

По словам члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, любой приезжий в любой стране медстраховку приобретает самостоятельно либо ее оплачивает работодатель, тем не менее в России на фоне ужесточения миграционной политики Минздрав предлагает расширить список заболеваний, по которым бы оказывалась бесплатная помощь мигрантам. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в России имеются миграционные лоббисты, заинтересованные в том, чтобы у них были работники, говорящие на русском языке, чтобы проще было ими управлять, то есть сделать халяву за российский бюджет.

По мнению эксперта, в связи с этим и придумываются межправительственные соглашения, согласно которым расходы Россия берет на себя.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят проект о запрете приема детей мигрантов в школы без знания русского.