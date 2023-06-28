В Совфеде назвали акцию сожжения Корана в Швеции деградацией Стокгольма

Ранее стало известно, что местная полиция разрешила провести акцию, в ходе которой будет сожжена священная мусульманская книга. Все это должно произойти в день Курбан-байрама у главной мечети в столице страны. Об этом сообщает RT

В беседе с изданием приняла участие Ольга Ковитиди, являясь членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Она назвала недопустимым сожжение Корана. Эта акция от лица Швеции, по ее словам, бросит вызов всем мусульманам.

Парламентарий также отметила, что для россиян возмутительно осуществление подобных действий с молчаливого позволения представителей европейского общества. Надругательство над Кораном нельзя назвать никак иначе, чем доказательство нравственной и моральной деградации не только столицы Швеции, но и самой страны.