В Совфеде объяснили, почему льготы на такси для пенсионеров ударят по ценам

В Совете Федерации обсудили идею введения льготных поездок на такси для пенсионеров. По мнению члена комитета по бюджету и финансовым рынкам Евгении Уваркиной, предложение социально оправдано, однако его реализация может привести к росту стоимости перевозок для всех пассажиров, сообщает ТАСС .

Сенатор отметила, что принудительное предоставление скидок водителями или агрегаторами нереалистично, поскольку это ударит по их доходам и в конечном счете отразится на цене поездки. Кроме того, не каждый региональный бюджет сможет компенсировать затраты перевозчикам — речь идет о миллионах рублей ежегодно.

Уваркина подчеркнула, что инициатива направлена на поддержку пожилых граждан, особенно тех, кто проживает в отдаленных районах и не имеет доступа к социальному такси. Для них эта услуга нередко становится необходимостью, например, при поездках в поликлинику.

По мнению сенатора, наиболее рациональным вариантом может стать адресный подход — предоставление льгот отдельным категориям граждан с участием бизнеса и региональных властей.

