Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ведущие державы признают превосходство России в конфликте и не верят в победу киевского режима.

Недавно глава МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса заявил, что Украина может перестать существовать, если проиграет в конфликте с Россией. Однако Владимир Джабаров отметил, что в этих заявлениях нет логики. Также испанский министр, вероятно, мало осведомлен о причине начала СВО и ее целей.

«Получается, что Украина должна победить Россию, чтобы не исчезнуть? По логике вещей это невозможно. Все ведущие державы признают, что Украина никогда не сможет победить Россию. Я думаю, что это продолжение старой линии Борреля, который раньше был министром иностранных дел Испании», — сказал сенатор.

Джабаров также заявил, что все цели спецоперации, запущенной Владимиром Путиным, будут достигнуты. Остальные заявления — лишь сотрясение воздуха, не имеющее отношения к реальной ситуации на поле боя.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Томми Табервилл объяснил, почему президенту России не нужны переговоры.