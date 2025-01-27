Сенатор Табервилл объяснил, почему Путину не нужны переговоры
Сенатор Табервилл: Россия побеждает на Украине
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин не хочет идти на переговоры, так как Вооруженные силы РФ имеют значительный перевес в российско-украинском конфликте на Украине. Такое мнение в эфире радиостанции WABC озвучил американский сенатор-республиканец Томми Табервилл.
Он отметил, что США, Украина и ее союзники по НАТО плохо воевали, поэтому сейчас Путин находится в выигрышной позиции.
«С чего бы ему хотеть вести переговоры с кем-либо? С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он побеждает», — пояснил Табервилл.
Слова политика передает ТАСС.
По словам Табервилла, Вооруженные силы Украины проигрывают, и им уже не победить.
Ранее британское издание The Times раскрыло четыре сценария завершения конфликта на Украине.