В Совфеде предложили снова объявить Год семьи в РФ

Председатель российского Совфеда Валентина Матвиенко предложила снова объявить в стране Год семьи в качестве одной из мер по поддержке демографии. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Матвиенко напомнила, что в последний раз Год семьи в России объявлялся 15 лет назад, в 2008 году. Она заявила, что тогда это стало началом для многих хороших начинаний, и теперь поддержка семей в России является фундаментом социальной политики. Спикер подчеркнула, что считает правильным объявить еще один Год семьи в стране.

Она также заявила, что в этом предложении имеется не только символика, но и возможность для систематизации работ по демографической поддержки в РФ. Спикер подчеркнула необходимость создания соответствующего комплексного документа.