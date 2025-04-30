В Совфеде рассказали, почему Киев не рад 100 дням Трампа у власти

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, дипломат Григорий Карасин объяснил «Газете.Ru», почему Украина не была рада приходу Дональда Трампа к власти в 2025 году.

Со дня правления Трампа прошло 100 дней. Многие эксперты отмечали больше положительных перемен после его прихода. Однако этому не рады на Украине. По словам Карасина, причина в позиции республиканца по конфликту, а также его связью с РФ.

«Позиция Трампа значительно освежила картину конфликта и показала абсолютную никчемность тотальной ненависти к России, которую в последние годы воспитывала Европа. Появились шансы на мирное урегулирование, переговорный процесс оживился, а неонацисты в Киеве немного приуныли», — сказал Карасин.

Напомним, 12 апреля Трамп и Путин поговорили, а следом договорились о личной встрече. Также за этот период состоялись контакты представителей России и США на разных уровнях.

Ранее сообщалось, что Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам и также пойти на майское перемирие, как и Россия.