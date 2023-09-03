В СПБ локализовали крупный пожар в ангаре на территории автосервиса

Эффективные меры по борьбе с огнем позволили предотвратить его дальнейшее распространение и сохранить соседние постройки.

Как сообщает «Газета.ру», в Санкт-Петербурге произошел довольно крупный пожар в ангаре, что находится на территории автосервиса. Площадь возгорания составила целых 800 кв. метров. Однако, благодаря оперативной работе пожарных, огонь локализовали, и он не распространился на рядом находящиеся объекты.

В борьбе с возгоранием задействовали более сотни человек, а также тридцать единиц техники, включая пожарный поезд.

Напомним, что данные о пожаре поступили примерно в одиннадцать часов утра. Возгорание произошло на Пискаревском проспекте, дом 125, где расположена нефтебаза «Ручьи». Позже на странице МЧС России в социальных сетях появились кадры с места тушения огня.