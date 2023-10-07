В СПБ пятикратно увеличилось количество операций по пересадке органов за последние 10 лет

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что для пациентов с пересаженными органами существует эффективная система лекарственного обеспечения. Об этом также пишет ТАСС .

Современная медицина не стоит на месте и каждый день радует новыми достижениями в своей области. Например, стало известно, что за последние десять лет в Санкт-Петербурге заметили довольно стабильный рост высокотехнологических операций. Так с 2013 по 2022 гг. в пять раз возросло количество проведенных операций по пересадке тканей и органов.

Что касается трансплантаций донорских печени и сердца, то число таких операций увеличилось в семь раз. А по пересадке почки – в четыре раза. Такой рост указывает не сколько на повышенный спрос на подобного рода хирургические вмешательства, сколько на улучшение их качества и успешность, а также на появившуюся возможность сделать операции как можно большему числу нуждающихся.

Выходит, что оказание высокотехнологической медицинской помощи и правда не перестает совершенствоваться.