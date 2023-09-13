В СПБ женщина скончалась после проведения комплекса пластических операций

Как пишет RT , последствия не заставили себя долго ждать. Женщине стало плохо, а через несколько дней она умерла.

На что только не идут люди в погоне за красотой и совершенством собственного тела. Однако, не всегда оно само довольно внесенным изменениям. Иногда подобные мероприятия могут привести к трагическим последствиям. И речь даже идет не о неудовлетворительном результате пластики.

Так было возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в Санкт-Петербурге. Все из-за того, что она прошла комплекс пластических операций в одной из частных клиник города. Известно, что они были сделаны еще шестого сентября. Вскоре после этого самочувствие пациентки ухудшилось, а через пару дней наступила ее смерть.