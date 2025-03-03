В СПЧ назвали приговор Блиновской «очень суровым»

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере миллиона рублей. По словам правозащитницы Меркачевой, это серьезное наказание, хотя сама блогер не представляла угрозы обществу. Она считает, что королеве интернет-марафонов могли назначить исправительные работы.

«Это очень суровый приговор, очень. У нас женщинам по пять лет действительно за убийство дают или за что-то очень серьезное. Здесь пять лет за экономическое преступление с огромным штрафом. Как она будет штраф погашать, зарабатывая по тысячу-две в женской колонии? Тем, что шьет рукавицы? Какую она угрозу представляла обществу? Я думаю, что никакой», – сказала она.

Кроме того, в СПЧ напомнили, что у Блиновской есть дети. В колонии она будет отрезана от мира. нормального заработка для погашения долгов и штрафа, а также в целом не принесет такой пользы, как могла бы в хосписе или на других работах исправительного плана.

Ранее стало известно, что долги Блиновской превысили стоимость ее имущества.