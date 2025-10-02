В СПЧ привели пример борьбы с многоженством и никабами

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев затронул тему противодействия распространению идей многобрачия и ношения никабов. Его комментарии привела пресс-служба СПЧ.

Фадеев отметил опыт Узбекистана как положительный пример в борьбе с данными тенденциями. Он подчеркнул, что в Узбекистане законодательно предусмотрено наказание за пропаганду как полигамии, так и ношения никаба. Фадеев напомнил, что данная проблема актуальна и для России.

Кроме того, глава СПЧ выразил свою точку зрения относительно возникновения этнических анклавов на территории России. По мнению Фадеева, одной из причин напряженности в этой сфере является то, что в таких анклавах проживают «не представители ташкентской интеллигенции, а те, кто зачастую ведет образ жизни отдаленных кишлаков».

