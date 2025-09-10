В СПЧ осудили угрозы блогера москвичам из-за закона о мигрантах

Марина Ахмедова, представитель Совета по правам человека (СПЧ), выразила негодование по поводу видеоролика, где блогер, имя которого не установлено, предрекает жителям Москвы «немыслимые бедствия» из-за миграционной политики. По мнению Ахмедовой, автор ролика пытается вызвать вражду между москвичами и выходцами с Кавказа. Ее комментарий был размещен в телеграм-канале.

В опубликованном Ахмедовой видео мужчина, предположительно связанный с одной из таксомоторных компаний, высказывает недовольство простаивающими такси. Не представившись, он заявляет, что действующее законодательство якобы лишает многих мигрантов возможности работать водителями.

В своем заявлении он угрожает приложить все усилия для привлечения к работе в такси выходцев из Северокавказского региона, в частности, бойцов смешанных единоборств, с которыми москвичам «придется быть максимально вежливыми».

«Человек, не приходя в себя, сеет рознь между москвичами и жителями Северного Кавказа, угрожая нам борцами ММА. По его мнению, мы должны бояться жителей нашего Кавказа. А тех он убеждает, что Москва — не столица их Родины, а агрессивная среда», — заявила Марина Ахмедова.

Общественная деятельница считает, что цель блогера — «завоевать популярность» и выразила надежду на скорое появление видео с извинениями этого человека, записанного в Следственном комитете, поскольку в его высказываниях усматриваются признаки правонарушения.

Личность человека, запечатленного на видео, пока не установлена. Ролик был опубликован в аккаунте третьего лица, по предварительным данным, выходца из Киргизии, работающего в сфере перевозок в России.

