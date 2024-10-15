В спортшколе «Фрязино» стартует новый баскетбольный сезон Первенства Московской области

Открытие сезона состоится уже на этой неделе, в день проведения первых домашних матчей. Всех любителей спорта приглашают поболеть за участников соревнований.

В воскресенье, 20 октября, в спортивной школе «Фрязино» начнется новый баскетбольный сезон Первенства Московской области 2024/25. На одной площадке местные спортсмены посоревнуются за звание лучших с командами из городов Железнодорожный и Электростали.

Несмотря на то, что это первые домашние матчи в сезоне, на них выступят сильные и серьезные соперники. Так что долгожданное зрелище будет по-настоящему насыщенным. Баскетболисты поразят своих фанатов захватывающей дух игрой!

Баскетбольный матч с командой из Железнодорожного начнется 20 октября в соответствии с установленным расписанием. В 10:30 на площадку выйдут юноши 2011 года рождения. Затем, в 12:00, в схватке встретятся игроки, родившиеся в 2010 году.

В 14:00 стартуют соревнования с юношами 2008 г.р. из Электростали. Затем, в 16:00, свое мастерство продемонстрируют спортсмены, родившиеся в 2012-м. День завершится игрой юношей 2009 года рождения, которая стартует в 17:30.

Матчи пройдут в Городском округе Фрязино в спортивной школе на ул. Ленина, 17А. Всех желающих приглашают на открытие баскетбольного сезона Первенства Московской области, чтобы поддержать команды и насладиться атмосферной спорта.