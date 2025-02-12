В США анонсировали «значительный пресс-релиз» про обмен заключенными с Россией

Дмитрий Овсянников, юридический представитель экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля, рассказал RT о скором выпуске пресс-релиза от Вашингтона на тему обмена заключенными с Москвой.

Все данные по ближайшим договоренностям по вопросу обмена находятся только у правоохранительных органов. Однако по словам Овсянникова, в скором времени завесу тайну приоткроют для прессы с американской стороны.

«Насколько я знаю, планируется значительный пресс-релиз на эту тему. Сегодня вечером по американскому времени — точнее, это в России будет вечер, а у них уже утро», — заявил он.

Напомним, Марка Фогеля судили по статье о контрабанде наркотиков. Запрещенные вещества нашли в его багаже в аэропорту Шереметьево. Мужчину отправили в колонию в 2021 году. По версии следствия, Фогель использовал свой дипломатический статус для провоза неразрешенных товаров.

У семьи Фогеля была надежда, что заключенный попадет в список обмена в 2024 году, но при Джо Байдене этого не произошло. Президент США Дональд Трамп обещал родным американца, что приложит все усилия для освобождения.

11 февраля 2025 года стало известно, что 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля действительно выпустят. Информацию подтвердили в Кремле, подчеркнув, что это станет шагом к наращиванию взаимного доверия между Москвой и Вашингтоном. Однако кого из российских граждан освободят в США в рамках обмена пока неизвестно.

Ранее Дональд Трамп высказался по поводу возвращения в США Марка Фогеля.